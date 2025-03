Taxas dos DIs acompanham dólar e caem no Brasil em dia positivo para ativos de risco

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em baixa, acompanhando o recuo firme do dólar ante o real em um dia positivo para ativos de países emergentes ao redor do mundo, em meio a notícias favoráveis sobre a economia chinesa, negociações de paz para o conflito na Ucrânia e avanço do petróleo.

No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu mais que o esperado em janeiro, mas o dado ficou em segundo plano em função do exterior favorável.