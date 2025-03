Trump diz que não haverá isenções nas tarifas de aço e alumínio dos EUA

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem intenção de criar isenções sobre as tarifas de aço e alumínio e disse que taxas recíprocas e setoriais serão adotadas em 2 de abril.

No mês passado, Trump aumentou as tarifas sobre as importações de aço e alumínio para 25%, sem isenções ou exceções, em uma medida que foi projetada para ajudar a indústria dos EUA e, ao mesmo tempo, contribuir para uma escalada da guerra comercial.

Falando a repórteres no Air Force One, Trump disse que as tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA virão junto com tarifas sobre automóveis.