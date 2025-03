Trump nomeia diretora do Fed Michelle Bowman vice-presidente de supervisão

Se confirmada, Bowman será responsável pelo amplo portfólio regulatório bancário do Fed, incluindo a supervisão e a redação de regras para muitos dos maiores bancos do país.

Sua nomeação foi rapidamente recebida com elogios do setor bancário e dos republicanos do Congresso, que destacaram seus esforços para resistir a regras mais rígidas para o setor.

"Desde que entrou para o Fed, a diretora Bowman tem sido uma voz ponderada e baseada em princípios em prol de uma política regulatória e monetária sensata, além de alguém que entende o papel importante que bancos de todos os tamanhos desempenham em nosso sistema financeiro e em nossa economia", disse Rob Nichols, chefe da Associação Americana de Banqueiros, em um comunicado.

Bowman era amplamente vista como uma dos favoritas para preencher a função, em parte devido ao fato de que o conselho do Fed está atualmente completo, o que significa que um substituto deve ser nomeado entre os diretores existentes.

Apesar da pouca experiência com bancos globais, Bowman seria uma das principais reguladoras bancárias do governo dos EUA e do mundo, já que o Fed supervisiona os maiores e mais complexos credores do país.

Ex-reguladora bancária do Kansas, Bowman atua no conselho do Fed desde 2018, quando Trump a nomeou para preencher um cargo especificamente reservado para um funcionário com experiência em serviços bancários comunitários. Espera-se que ela tenha um toque regulatório muito mais leve do que Barr, cujos projetos de regulamentação ela criticou veementemente em vários discursos nos últimos 18 meses.