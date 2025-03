Vendas no varejo da China aceleram conforme Pequim recorre a consumidores para aliviar a pressão comercial dos EUA

Na reunião anual do Parlamento deste mês, os líderes chineses prometeram apoio fiscal e monetário mais forte para a economia, com ênfase especial no estímulo ao consumo interno.

Entre outras medidas, eles alinharam 300 bilhões de iuanes (US$41,5 bilhões) para um esquema de troca de bens de consumo recentemente ampliado para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros bens.

Com as fábricas fechando temporariamente durante os feriados do Ano Novo Lunar, a produção industrial da China cresceu 5,9% nos dois primeiros meses do ano em relação ao ano anterior , desacelerando em relação à expansão de 6,2% em dezembro. Entretanto, ficou acima das expectativas de um aumento de 5,3%.

A China publica os dados dos dois meses em uma divulgação combinada para suavizar o impacto dos feriados do Ano Novo Lunar, que caem em um dos dois meses.

O investimento em ativos fixos, que inclui investimentos em propriedades e infraestrutura, cresceu 4,1% no período de janeiro a fevereiro em relação ao ano anterior, em comparação com as expectativas de um aumento de 3,6%. Ele cresceu 3,2% em 2024.

(Reportagem adicional de Yukun Zhang e Ryan Woo)