Vendas no varejo dos EUA se recuperam em fevereiro

As vendas no varejo dos Estados Unidos se recuperaram em fevereiro, sugerindo que a economia continuou a crescer no primeiro trimestre, embora em um ritmo moderado já que as tarifas sobre as importações e as demissões de funcionários do governo federal pesam sobre a confiança.

As vendas no varejo aumentaram 0,2% no mês passado, após uma queda revisada de 1,2% em janeiro, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,6%, depois de uma queda de 0,9% relatada anteriormente em janeiro.

Esse declínio ocorreu após grandes ganhos no quarto trimestre e das tempestades de inverno em muitas partes do país em janeiro, bem como dos incêndios florestais na Califórnia.