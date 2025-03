Vice-presidente do BCE diz que tarifas de Trump dificultam decisões de política monetária

MADRID (Reuters) - A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dificulta as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, disse seu vice-presidente, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

O aumento da incerteza causado pelas tarifas de Trump "reduziu a clareza em relação às decisões futuras", disse de Guindos em uma entrevista à estação de rádio espanhola Onda Cero. "Estamos em uma situação muito mais obscura do que há apenas seis meses."

A inflação provavelmente atingirá a meta de 2% do BCE no primeiro trimestre de 2026, mais tarde do que a data anteriormente esperada de meados de 2025, devido aos preços mais altos da energia, disse de Guindos.