Wall Street sobe após dados de vendas no varejo nos EUA

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira após a divulgação de dados econômicos, mesmo com os investidores tentando avaliar o impacto das tarifas do governo Trump sobre a economia dos Estados Unidos.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que as vendas no varejo subiram 0,2% em fevereiro, após uma queda revisada de 1,2% em janeiro. No entanto, ficou aquém do aumento de 0,6% que os economistas estavam esperando.