Ações europeias sobem após câmara baixa da Alemanha aprovar projeto de reforma fiscal

O Parlamento da Alemanha aprovou as reformas que incluem uma grande reversão do chamado freio da dívida para aumentar os gastos com defesa e um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura. Elas serão apresentadas à câmara alta do Parlamento na sexta-feira.

O otimismo em torno das reformas resultou em uma valorização das ações de defesa, do euro e dos rendimentos da zona do euro nas últimas semanas, embora todos tenham reduzido os ganhos após a votação.

"Provavelmente foi um caso de comprar os rumores e vender os fatos, em que o mercado alemão se saiu muito melhor do que todos os outros. Há um pouco de realização de lucros", disse Lindsay James, estrategista de investimentos da Quilter.

No entanto, a Fitch Ratings disse que o rating de crédito AAA da Alemanha pode sofrer pressão no longo prazo se um grande esforço de gastos não for compensado por medidas de consolidação ou não levar a uma melhoria duradoura no crescimento.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,61%, a 554,30 pontos, com o setor de bancos liderando os ganhos, com alta de 2,5%. O setor atingiu seu nível mais alto desde fevereiro de 2011, devido às perspectivas de gastos mais elevados.

Os setores de energia e automóveis e peças vieram em seguida, com a maioria dos setores terminando o dia no território positivo, conforme o índice de referência europeu superou o desempenho de Wall Street.