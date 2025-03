Bancos da zona do euro devem adquirir hábito de recorrer ao BCE para obter dinheiro, argumentam autoridades

"Os bancos precisam garantir que estejam operacionalmente prontos para a mudança na forma como as reservas do banco central são fornecidas", disse o BCE em um post de Isabel Schnabel, membro do conselho, e Claudia Buch, chefe de supervisão.

"No novo normal, as operações padrão de refinanciamento são vistas como um componente rotineiro e integral da gestão diária de liquidez dos bancos", disseram elas. "É essencial que (os bancos) ajustem suas práticas de gestão de liquidez e estejam prontos para acessar as operações de política monetária."

Entretanto, a questão ainda não é urgente, já que o BCE adiou a revisão de sua estrutura operacional até 2026, indicando que a liquidez não é vista como um problema este ano.

O BCE está permitindo que cerca de 500 bilhões de euros em títulos expirem este ano, o que significa que o excesso de liquidez ainda será superior a 2 trilhões de euros no final de 2025.

Ainda assim, o BCE quer que os bancos comecem a mudar seu comportamento agora, preparem sua infraestrutura de TI e certifiquem-se de que haja pessoal qualificado e treinado para identificar e mobilizar garantias.

"Eles precisam estar preparados para operar em um ambiente de excesso de liquidez menos amplo e estar prontos para obter reservas do banco central de forma rápida e escalonável a partir de uma ampla gama de fontes, tanto do banco central quanto dos mercados monetários", disseram Buch e Schnabel.