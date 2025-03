Brasil poderá reduzir valor do acesso ao escoamento e processamento de gás, diz Silveira

(Reuters) - O Ministério de Minas e Energia prevê a possibilidade de reduzir o valor do acesso ao escoamento e processamento de gás natural no Brasil de US$8,58 por milhão de BTU para US$1,80 por milhão de BTU, sem venda de líquidos, afirmou nesta terça-feira o ministro, Alexandre Silveira, citando que o sistema atual encarece o insumo.

O ministro pontuou que será publicada nesta terça-feira uma nota técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) com metodologia para remuneração máxima referente ao acesso do escoamento e processamento de gás.

"O preço do gás natural na cabeça do poço é baixo no Brasil. O que encarece o preço para o consumidor final são as infraestruturas nacionais. Essa situação tem que acabar", afirmou Silveira, ao participar da abertura do evento Experiências Internacionais em Gas Release e Plano de Infraestruturas de Gás Natural e Biometano, em Brasília.