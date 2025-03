Chinesa XPeng vê receita trimestral maior ao apostar em SUVs mais baratos e novos mercados

(Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos XPeng projetou nesta terça-feira uma receita no primeiro trimestre acima das estimativas, apostando no lançamento de seus modelos SUV G6 e G9 de menor preço, bem como em sua incursão em países europeus.

A China tem um mercado de veículos elétricos hipercompetitivo, em que as montadoras oferecem uma variedade de recursos a um custo muito menor do que os concorrentes ocidentais.

A XPeng prevê uma receita de 15 bilhões a 15,7 bilhões de yuans no primeiro trimestre, com ponto médio acima da estimativa dos analistas, de 14,86 bilhões de yuans, de acordo com dados compilados pela LSEG.