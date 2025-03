Confiança dos investidores alemães aumenta em março com perspectiva de mudança na política fiscal

"O humor melhor provavelmente se deve a sinais positivos em relação à futura política fiscal alemã, por exemplo, o acordo sobre o pacote financeiro de vários bilhões de euros para o orçamento federal", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

"Em particular, as perspectivas para os fabricantes de metal e aço, bem como para o setor de engenharia mecânica, melhoraram", disse ele em um comunicado, acrescentando que o sexto corte consecutivo da taxa de juros pelo Banco Central Europeu significou condições de financiamento mais favoráveis.

A pontuação, em uma faixa de -100 a +100, baseia-se em uma pesquisa com cerca de 350 analistas financeiros de bancos, seguradoras e grandes empresas industriais sediados na Alemanha.

O segundo mês consecutivo de aumento da confiança ocorre no momento em que a câmara baixa do Parlamento da Alemanha está prestes a votar um forte aumento dos empréstimos que pode impulsionar a maior economia da Europa e estimular o crescimento em toda a região.

Os conservadores e o Partido Social-Democrata (SPD), que estão em negociações para formar uma coalizão centrista após a eleição do mês passado, querem criar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e flexibilizar as regras de empréstimos consagradas constitucionalmente para permitir maiores gastos com segurança.

Os planos, se implementados, derrubariam décadas de conservadorismo fiscal na Alemanha e elevaram os rendimentos da zona do euro e o euro na última semana.