Crédito mais restrito e gastos fracos de famílias mais ricas podem afetar ainda mais perspectivas do Fed

O Fed divulgará seu comunicado às 15h (horário de Brasília) de quarta-feira. Embora a expectativa seja de que o banco central deixará sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%, ele também divulgará novas projeções econômicas que darão uma ideia de como as autoridades acham que as políticas do presidente Donald Trump afetarão o crescimento econômico, a inflação e o desemprego, e os juros podem precisar mudar como resultado.

Uma desaceleração nos gastos do consumidor pode aumentar as preocupações do Fed com relação ao crescimento e torná-lo mais inclinado a reduzir os juros. Mas a volatilidade em torno das políticas comerciais de Trump, que correm o risco de aumentar os preços, deixou as autoridades do Fed diante do dilema potencial de uma economia mais fraca e de uma aceleração da inflação.

O rastreador GDPNow do Fed de Atlanta, atualizado após os dados das vendas no varejo, estima que os gastos do consumidor no primeiro trimestre possam crescer apenas 0,4%, em comparação com a estimativa anterior de 1,1%.

Somando-se a uma situação já complexa, há uma recente queda nos preços das ações que apagou quase US$6 trilhões em valor de mercado, com o impacto abrangendo investidores individuais e institucionais, bem como contas de aposentadoria de famílias.

CONDIÇÕES DE APERTO

Em momentos de volatilidade do mercado, as autoridades do Fed costumam ressaltar que seu trabalho é manter a inflação estável e o pleno emprego, e não os preços das ações em alta.