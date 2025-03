Demanda segue "importante" no início de 2025, diz gestora de shoppings Allos

SÃO PAULO (Reuters) - A Allos continuou observando uma "demanda importante" em seus shoppings nos primeiros meses de 2025, disse nesta terça-feira o presidente da operadora de shopping centers, Rafael Sales, em teleconferência com analistas.

"A gente está vendo março com um bom movimento nos shoppings e espera um cenário similar ao que a gente viu no final do ano", disse Sales, após divulgação na noite da véspera do resultado de quarto trimestre da companhia.

A Allos também divulgou na segunda-feira projeções para o ano, incluindo um Ebitda entre R$2,07 bilhões e R$2,15 bilhões, o que, segundo o executivo, é apoiado por um panorama de alta taxa de ocupação, com custos baixos, e inaugurações de reformas que devem se refletir em receita e Ebitda melhores.