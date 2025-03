Dólar avança com movimento de ajuste em meio a incertezas geopolíticas e fiscais

"Não há exatamente a expectativa de que vai se chegar a um cessar-fogo no dia de hoje, mas observa-se os avanços propostos pelos EUA de reativar as negociações e tentar levar a Rússia para um acordo que seja aceitável", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX

"Então, aumenta um pouco a perspectiva de uma melhora do ambiente de riscos geopolíticos, mesmo que sejam passos iniciais. Isso também tende a favorecer o apetite por ativos de risco globalmente", completou.

No Brasil, os receios fiscais voltavam à tona diante da espera pelo anúncio do envio ao Congresso do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000 por mês.

O mercado teme que a medida -- uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva -- piore ainda mais o quadro das contas públicas caso não seja compensada devidamente.

O anúncio da reforma do IR no fim do ano passado foi uma das principais razões do estresse entre investidores que causou a disparada da moeda norte-americana no Brasil em 2024.

"O projeto vai tramitar pelo Legislativo, onde o governo tem uma certa dificuldade de articulação e os temores dos investidores é que, durante a tramitação, as medidas de compensação de receita sejam enfraquecidas... Por isso, um certo receio fiscal", afirmou Mattos.