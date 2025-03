Ecorodovias assina acordo com ANTT e TCU para relicitação da BR-101

"O contrato atual estava com o desempenho abaixo do esperado. O novo processo competitivo permitirá que empresas interessadas disputem a concessão, incluindo a atual operadora", afirmou o ministério em comunicado à imprensa.

A Ecorodovias não deu detalhes sobre o acordo no fato relevante publicado na noite da véspera.

A Ecovias 101 administra cerca de 480 quilômetros da BR-101 entre Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo. No contrato atual, a empresa afirma que é responsável por "operar e fazer a manutenção da rodovia" e que "também é responsável pela duplicação de todo o trecho" até o final da concessão.

A empresa obteve a concessão de 25 anos em leilão em 2012 oferecendo um deságio sobre o teto do pedágio no edital de 45,6%. Na época, a promessa era duplicar metade do trecho até o sexto ano da concessão e a outra metade até o décimo ano.

"A otimização permite uma modernização e padronização desses contratos, possibilitando a retomada imediata da execução de obras em concessões que estão com os contratos “estressados”, isto é, com obras paralisadas e/ou com obrigações suspensas, incluindo também aqueles em que os principais investimentos já foram realizados", afirmou o ministério.

