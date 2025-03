Eletrobras vê avanços com nova estratégia para diminuir passivo bilionário com compulsório

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras tem obtido bons resultados com uma nova estratégia para diminuir o tamanho da carteira de ações judiciais relacionadas ao empréstimo compulsório, o principal passivo contencioso no balanço da companhia, com mais de 3 mil processos provisionados que juntos superam R$13 bilhões até o final do ano passado, disseram executivos à Reuters.

Depois de passar um ano e meio focada em resolver as ações judiciais de maior valor envolvendo grandes consumidores eletrointensivos, o que permitiu reduzir em cerca de 50% o saldo de compulsórios, a Eletrobras decidiu entrar em nova etapa desse trabalho, buscando acordos para encerrar processos de "varejo", com valores mais baixos.