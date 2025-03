EUA serão impactados por "tarifas altas" de outros países, alerta mídia estatal da China

"Em resposta às tarifas dos EUA, seus parceiros comerciais não ficarão de braços cruzados", escreveu o tabloide nacionalista chinês Global Times em um editorial nesta terça-feira.

"A retaliação com tarifas altas sobre as exportações dos EUA pode se tornar uma opção para muitos países."

Pequim impôs taxas retaliatórias sobre as exportações agrícolas e de alimentos dos EUA, adotou restrições sobre exportações e investimentos de 25 empresas norte-americanas, suspendeu as licenças de importação de soja de três empresas norte- americanas e interrompeu as importações de madeira dos EUA.

A China também iniciou investigações sobre alguns produtos de fibra ótica dos EUA.

Para ajudar as empresas estrangeiras sediadas na China a resistir a "choques externos", o Ministério do Comércio tomará uma série de medidas para ajudá-las a expandir as vendas no país, de acordo com Yuyuan Tantian, uma conta de mídia social afiliada à emissora estatal CCTV, na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

"Muitos países estão buscando ativamente diversificar suas parcerias econômicas e reduzir sua dependência dos EUA, forjando novas alianças comerciais", disse o Global Times.