Governo estuda criar faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, diz fonte

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O governo está avaliando a criação de uma nova faixa do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), destinada a famílias com renda mensal entre R$8 mil e R$12 mil, buscando atender à classe média que atualmente não é contemplada pelo programa, disse uma fonte próxima do assunto nesta terça-feira.

Atualmente, o programa atende três tipos de situações: a faixa 1, para famílias com renda mensal até R$2,64 mil; faixa 2, com renda entre R$2,64 mil e R$4,4 mil; e faixa 3, entre R$4,4 mil e R$8 mil. Para áreas rurais, os critérios de renda mudam.