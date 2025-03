Haddad diz que projeto de reforma do IR ainda pode ser aperfeiçoado no Congresso

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000 por mês pode ser aperfeiçoado no Congresso, acrescentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que seja considerada a neutralidade fiscal e a justiça social.

Em cerimônia para a assinatura do projeto e encaminhamento ao Congresso, Haddad afirmou que o governo está seguro de que a reforma do IR está no caminho certo para reduzir a desigualdade e que o projeto é o melhor que o Executivo pôde apresentar.

(Por Bernardo Caram)