Hapvida afirma que dados da ANS não refletem necessariamente resultado da companhia

SÃO PAULO (Reuters) -A Hapvida divulgou nesta terça-feira que dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre operadoras de planos de assistência à saúde referentes a 2024 "não necessariamente" correspondem aos dados contábeis que estão refletidos nas demonstrações consolidadas da companhia.

"As demonstrações financeiras anuais completas e as demonstrações financeiras padronizadas... relativas ao exercício social de 2024 estão atualmente em fase de elaboração e... serão divulgadas pela companhia no próximo dia 19 de março", afirmou em fato relevante ao mercado.

Conforme os números publicados pela ANS nesta terça, a Hapvida teve um resultado líquido de R$785,49 milhões no ano passado. No quarto trimestre, o resultado somou R$317,6 milhões, segundo cálculo da Reuters com base nos dados da agência.