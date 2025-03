Ibovespa avança e fecha acima de 131 mil pontos com impulso de JBS

- YDUQS ON valorizou-se 5,51% após o grupo de educação divulgar na véspera lucro líquido de R$13,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo o prejuízo de R$120,3 milhões um ano antes. O Ebitda ajustado cresceu 14,6%, para R$395,2 milhões com a margem passando de 28% para de 31,2%. No setor, COGNA ON subiu 3,98%.

- VALE ON subiu 0,74% relevando a queda dos futuros do minério de ferro na China, com o setor de mineração e siderurgia mostrando desempenho misto. CSN MINERAÇÃO ON caiu 0,64%, CSN ON recuou 2,28% e USIMINAS PNA perdeu 0,51%, mas GERDAU PN fechou negociada com acréscimo de 0,12%.

- B3 ON caiu 3,06%, em mais um dia de correção negativa, após forte valorização nos últimos três pregões da semana passada. Na véspera, a Reuters noticiou que o Mubadala busca formar um consórcio com até dez parceiros para fornecer liquidez para a bolsa de valores que espera lançar no Rio de Janeiro no começo de 2026. Para analistas do UBS BB, a parceria com bancos globais e formadores de mercado pode suportar volumes já no início, intensificando a competição com a B3.

- ITAÚSA PN avançou 0,74%, tendo no radar o balanço do último trimestre do ano passado, que mostrou lucro líquido recorrente de R$3,7 bilhões, crescimento de 16% ano a ano. A holding, que controla o Itaú e detém participações em CCR, Alpargatas e Dexco, entre outras, considera como certo que verá o fim da ineficiência tributária de mais de meio bilhão de reais da holding a partir do início de 2027.

- ALLOS ON ganhou 0,67% em meio ao resultado do quarto trimestre, com Ebitda ajustado de R$638,5 milhões, 12,4% acima de um ano antes. A maior empresa de shopping centers do Brasil também divulgou previsões, entre elas para o Ebitda, que deve ficar entre R$2,07 bilhões e R$2,15 bilhões este ano. O presidente da Allos, Rafael Sales, disse que continuou observando uma "demanda importante" nos primeiros meses de 2025.

- HAPVIDA ON avançou 3,06%, tendo de pano de fundo dados do setor de saúde complementar divulgados pela ANS para o último trimestre de 2024, mostrando um resultado líquido acumulado no ano de R$785,49 milhões para empresa. A Hapvida publicou fato relevante afirmando que os dados não refletem necessariamente resultado da companhia.