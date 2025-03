Itaúsa vê fim de ineficiência tributária a partir de 2027 após sanção de reforma

SÃO PAULO (Reuters) - A Itaúsa considera como certo que verá o fim da ineficiência tributária de mais de meio bilhão de reais da holding a partir do início de 2027, depois que a reforma tributária foi sancionada em janeiro.

"Nosso entendimento sobre a ineficiência fiscal é que está 100% equacionada, de que não teremos mais a tributação de Pis/Cofins afetando a receita financeira e a rentabilidade do nosso caixa", afirmou a diretora financeira, Priscila Toledo, em conferência com analistas e investidores da companhia controladora do Itaú Unibanco.

"Hoje, essa ineficiência é de R$650 milhões", acrescentou a executiva. "A aprovação (sanção) da reforma tributária em janeiro traz definição clara de que teremos fim na ineficiência tributária em janeiro de 2027."