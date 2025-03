Minério de ferro oscila enquanto problemas imobiliários da China compensam demanda resiliente por aço

O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura teve pouca variação, a US$102,1 a tonelada.

"Os dados mais recentes sobre novas construções ainda mostraram uma queda drástica, descartando a possibilidade de uma rápida recuperação na demanda de aço do setor em breve, pesando sobre os preços do aço e de suas matérias-primas", disse Pei Hao, analista sênior da corretora internacional Freight Investor Services (FIS).

A Sunac China, que já esteve entre as maiores incorporadoras imobiliárias do país, disse na segunda-feira que espera registrar um prejuízo maior no ano encerrado em dezembro de 2024.

"Mas não esperamos ver uma queda drástica de preços no curto prazo, já que as necessidades de consumo serão sustentadas pela melhora das margens do aço", disse Pei.

As margens de siderúrgicas melhoraram recentemente devido aos preços mais baixos das matérias-primas, disseram os analistas da Maike Futures em nota.

Aproximadamente 53,25% das siderúrgicas estavam operando com lucro em 13 de março, em comparação com 50,22% no final de fevereiro, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.