Oleoduto Trans Niger da Nigéria é fechado após explosão, diz polícia

O Oleoduto Trans Niger (TNP), com capacidade de cerca de 450.000 barris por dia, é um dos dois condutos que exportam petróleo bruto Bonny Light da Nigéria, o maior produtor da commodity na África.

A polícia estadual de Rivers disse em comunicado que a situação estava sob controle e que havia iniciado investigações para determinar a causa da explosão na noite de segunda-feira.

"Em conexão com isso, dois indivíduos foram levados para interrogatório como parte dos esforços para descobrir qualquer possível ato de sabotagem", disse a polícia.

Não ficou imediatamente claro por quanto tempo o TNP ficaria fechado. Uma interrupção prolongada poderia, no entanto, forçar os operadores a declarar força maior nas exportações de Bonny Light.

Sabotagem de oleodutos e roubo de petróleo bruto são alguns dos principais motivos que forçaram grandes petrolíferas como Shell, Exxon Mobil, Total e Eni a vender seus campos terrestres e de águas rasas na Nigéria, para se concentrarem em operações em águas profundas.

O Renaissance Group -- que inclui as empresas nigerianas de exploração e produção Aradel Energy, First E & P, Waltersmith e ND Western, juntamente com o grupo internacional de energia Petroline -- concluiu a aquisição dos antigos ativos onshore da Shell na semana passada.