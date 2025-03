Parlamento da Alemanha votará aumento histórico de gastos nesta terça

Por Sarah Marsh e Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento da Alemanha deverá votar nesta terça-feira um forte aumento de empréstimos que poderá impulsionar a maior economia da Europa e estimular o crescimento em toda a região, mesmo enfrentando tensões comerciais com o principal parceiro, os Estados Unidos.

Os conservadores e o Partido Social Democrata (SPD), que estão em negociações para formar uma coalizão centrista após a eleição do mês passado, querem criar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e flexibilizar as regras de empréstimo consagradas constitucionalmente para permitir gastos maiores com segurança.