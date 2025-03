Petróleo cai com negociações para paz na Ucrânia

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 1% nesta terça-feira, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutindo medidas para acabar com a guerra de três anos na Ucrânia, o que poderia resultar em uma possível flexibilização das sanções sobre as exportações de combustível da Rússia.

Putin concordou com a proposta de Trump de que a Rússia e a Ucrânia parem de atacar a infraestrutura de energia uma da outra por 30 dias.