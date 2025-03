Secretário-executivo da Fazenda não vê risco de Congresso barrar compensação à isenção do IR

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que não enxerga risco de o Congresso Nacional não aprovar as medidas de compensação à isenção de pagamento do Imposto de Renda para quem recebe até R$5 mil mensais.

Em coletiva de imprensa com secretários da pasta após a assinatura do projeto de lei que estabelece a isenção, Durigan afirmou que há acordo e entendimento para que a proposta siga com neutralidade fiscal.

O projeto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais cedo nesta terça-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto com autoridades do Executivo e Congresso, e também prevê uma taxação mínima sobre pessoas de alta renda.