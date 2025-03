Taxas futuras de juros caem em novo dia de baixa do dólar antes de decisão do Copom

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em baixa com investidores ajustando posições antes da decisão do Banco Central sobre a Selic, na quarta-feira, em meio à perspectiva de que o ciclo de alta de juros no Brasil possa terminar antes do esperado.

O recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, antes da decisão de quarta-feira do Federal Reserve sobre juros, também justificou a baixa das taxas futuras longas no Brasil.