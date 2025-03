Trump demite dois comissários democratas de Comissão Federal de Comércio (FTC)

As demissões atraíram duras críticas de senadores democratas e grupos antimonopólios, preocupados com o fato de a medida ter sido criada para acabar com qualquer escrutínio dentro da agência sobre possíveis acordos favoráveis com grandes corporações.

"A eliminação ilegal da Comissão dará poder a fraudadores e monopolistas, e os consumidores pagarão o preço", disse a senadora Amy Klobuchar, democrata de Minnesota, em um comunicado.

A FTC aplica as leis de proteção ao consumidor e antitruste e tem uma estrutura bipartidária, na qual não mais do que três dos cinco comissários podem ser do mesmo partido.

Tanto Bedoya quanto Slaughter planejam um processo para reverter as demissões.

"Isso é corrupção pura e simples", disse Bedoya sobre sua demissão da agência em uma declaração no X.

Slaughter disse em uma declaração: "O presidente me demitiu ilegalmente do meu cargo de Comissário Federal de Comércio, violando a linguagem clara de um estatuto e um precedente claro da Suprema Corte."