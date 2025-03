Wall St prevê boa chance de mudança em redução do balanço patrimonial do Fed

"Acreditamos que o Fed optará por uma desaceleração" no ritmo de venda dos Treasuries que detém, disseram analistas da Evercore ISI. "O Fed pode anunciar essa mudança na reunião de março para se antecipar a reuniões potencialmente complicadas sobre juros em maio e junho.

O Bank of America, por sua vez, afirmou que, em uma reunião definida pelo aumento da incerteza, em grande parte decorrente da onda de anúncios de tarifas pelo governo do presidente Donald Trump, "o aperto quantitativo provavelmente será pausado".

Já analistas do Goldman Sachs disseram que a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto "provavelmente anunciará uma pausa no aperto quantitativo a partir de abril, e esperamos uma orientação futura indicando que o aperto deverá ser retomado assim que a questão do teto da dívida for resolvido e a composição do passivo do balanço patrimonial se normalizar"

Entretanto, a expectativa de uma pausa não é universal.

"Também não prevemos mudanças significativas" no esforço de aperto neste momento, disse a TD Securities.

A incerteza em torno do aperto quantitativo - em andamento há mais de dois anos - segue a ata da reunião de janeiro do Fed, que observou que os esforços do Tesouro para administrar o caixa durante um impasse sobre o aumento do limite para empréstimos federais provavelmente causarão grandes oscilações na liquidez do mercado monetário.