Wall Street tem baixa com a reunião do Fed e o telefonema entre Trump e Putin no foco

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os mercados aguardando as perspectivas do Federal Reserve sobre a política monetária e os desdobramentos relacionados ao telefonema entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre formas de encerrar três anos de guerra na Ucrânia.

A reunião de dois dias do Federal Reserve para definição de juros começa nesta terça-feira, e as expectativas são de que o banco central mantenha a taxa, de acordo com dados compilados pela LSEG.