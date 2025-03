Analistas projetam leves baixas das taxas curtas dos DIs após Copom indicar desaceleração da Selic

“Em sua comunicação, o BC optou por dar um guidance de magnitude menor que os 100 pontos-base de aumento. Isso significa que ele vai aumentar a Selic em 75, 50 ou 25 pontos-base em maio”, avaliou Ian Lima, gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset.

Para o gestor, o comunicado do Copom trouxe elementos hawk (rígidos), como a avaliação de que os riscos de alta da inflação seguem maiores que os de baixa e algumas projeções inflacionárias acima do que parte do mercado espera. Ao mesmo tempo, conforme Lima, o comunicado trouxe elementos dove (mais brandos), como menções aos sinais de moderação incipiente do crescimento e à defasagem da política monetária.

“Quando você soma os argumentos, o ‘net’ (efeito líquido) é neutro. Então, quando olho para os três possíveis cenários para a Selic em maio, vejo aumento de 50 pontos-base”, disse Lima, acrescentando que o mercado já estava, antes mesmo do resultado do Copom, bem-posicionado neste sentido.

Isso significa, na prática, que na ponta curta da curva a termo as taxas tendem a ficar estáveis nesta quinta-feira ou a passar por leves ajustes de baixa, tendo os 50 pontos-base de alta em maio como horizonte.

No caso do encontro seguinte, de junho, o Copom não se comprometeu.

“A precificação da curva já estava bem compatível com o cenário do Copom. O mercado já tinha 50 (pontos-base) para a próxima reunião, além de aumentos residuais da Selic entre 30 e 50 no período entre junho e setembro. Na prática, já há prêmios na curva para abarcar o que foi sinalizado”, comentou o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano.