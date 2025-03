Aumento dos gastos com defesa na UE precisa ser compatível com estabilidade orçamentária, afirma o vice do BCE

MADRID (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, alertou nesta quarta-feira que, embora o aumento dos gastos com defesa em toda a União Europeia seja a "prioridade número um", ainda é necessário garantir a estabilidade orçamentária de acordo com as regras fiscais do bloco.

Os países da UE estão buscando aumentar os gastos com defesa em pelo menos 800 bilhões de euros ao longo de quatro anos depois que as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à guerra na Ucrânia levantaram dúvidas sobre o compromisso de Washington com os aliados europeus.

"O objetivo fundamental de todo esse processo deve ser o compromisso de manter os parâmetros básicos de estabilidade orçamentária nos próximos anos", disse De Guindos em um evento financeiro em Madri.