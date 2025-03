Avery Dennison investe R$170 milhões em nova laminadora no Brasil

(Reuters) - A Avery Dennison, que produz e distribui materiais para comunicação visual, rótulos e embalagens, informou nesta quarta-feira que inaugurou uma nova laminadora de soluções autoadesivas em sua planta de Vinhedo, no interior de São Paulo, elevando sua capacidade produtiva em 60%, conforme comunicado à imprensa.

A instalação da nova laminadora de material autoadesivo, que contou com investimentos de R$170 milhões, eleva a área total do parque fabril da Avery Dennison para quase 25 mil metros quadrados e faz parte do plano de investimentos da empresa na região, afirmou a companhia.

Fundada nos Estados Unidos e com atuação nas áreas de ciência de materiais e soluções de identificação digital, a Avery Dennison opera em mais de 50 países.