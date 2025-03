Dólar cai pela 7ª sessão e atinge menor cotação em 5 meses no Brasil

Às 17h06 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,48%, aos R$5,6620.

O dólar chegou a oscilar em alta ante o real no início do dia, acompanhando o viés positivo para a moeda norte-americana no exterior, com investidores à espera da decisão de política monetária do Fed, no meio da tarde.

Mas ainda pela manhã o dólar perdeu força e se reaproximou da estabilidade ante o real, com profissionais do mercado avaliando que os negócios estavam “travados” em função da expectativa antes do Fed.

Às 15h o Fed anunciou a manutenção dos juros na faixa de 4,25% a 4,50%, como era largamente esperado, mas houve discordância entre as autoridades sobre a trajetória apropriada da política monetária, refletindo a incerteza sobre os efeitos econômicos das políticas do governo Trump.

Nove das 19 autoridades de política monetária do Fed esperam que a taxa de juros esteja na faixa de 3,75% a 4,00% até o final deste ano, segundo o resumo trimestral das projeções econômicas, o que pressupõe dois cortes de 25 pontos-base. Quatro consideraram que um corte nos juros será apropriado este ano, e quatro avaliaram que o Fed não deveria cortar os juros de forma alguma. Outras duas autoridades consideraram que três cortes seria a decisão correta.

Outro ponto de atenção foi a redução pelo Fed da projeção para o crescimento em 2025, de 2,1% para 1,7%, com taxa de desemprego ligeiramente maior no final do ano. Já a projeção do Fed para a inflação em 2025 passou de 2,5% para 2,7%.