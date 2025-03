Dólar oscila pouco com decisões de Fed e BC em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,07%, a R$5,693 na venda.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,19%, a R$5,6755, a menor cotação desde 24 de outubro.

Nesta sessão, as atenções dos investidores estarão voltadas para as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, uma vez que os agentes buscam indícios sobre a trajetória das taxas de juros em ambos os países.

O Fed divulgará sua decisão às 15h, com ampla expectativa nos mercados de que as autoridades manterão os juros inalterados pelo segundo encontro consecutivo, uma vez que a inflação nos EUA -- de acordo com o índice PCE, o preferido do banco central -- continua um pouco acima da meta de 2%.

O foco dos mercados, no entanto, estará em torno da publicação de novas projeções econômicas pelas autoridades, as primeiras desde a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os membros do Fed têm demonstrado confiança no processo de desinflação, assim como observado um mercado de trabalho ainda saudável. Por outro lado, as medidas de Trump têm provocado maior pessimismo nas expectativas de analistas, consumidores e empresários.