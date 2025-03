Economia da Argentina encolhe 1,7% em 2024 apesar da recuperação no final do ano

A economia argentina vacilou no início de 2024 com a desaceleração da indústria em meio às duras medidas de austeridade do presidente libertário Javier Milei, mas apresentou uma recuperação nos últimos meses do ano passado.

O país viu sua inflação altíssima desacelerar para 66,9%, à medida que o governo procura enfrentar os problemas econômicos eliminando os controles de capital, mas os argentinos estão lutando contra custos crescentes e cortes de serviços públicos.

(Reportagem de Aida Pelaez-Fernandez e Hernan Nessi)