Fed diz que vai desacelerar processo de redução do balanço patrimonial

Por Michael S. Derby

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve disse nesta quarta-feira que reduzirá o ritmo de redução de seu balanço patrimonial, ainda gigantesco, conforme enfrenta desafios para avaliar a liquidez do mercado durante um impasse contínuo sobre o aumento do limite de empréstimos do governo.

O anúncio foi feito como parte de uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) que manteve inalterada a taxa de juros do banco central norte-americano, conforme autoridades lidam com uma incerteza considerável em relação às perspectivas econômicas ligadas às mudanças agressivas e muitas vezes caóticas nas políticas do governo Trump.