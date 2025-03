Fed mantém juros inalterados em meio a projeção de desaceleração do crescimento e alta temporária da inflação

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% nesta quarta-feira, conforme esperado, mas formuladores de política monetária do banco central dos Estados Unidos indicaram que ainda preveem uma redução de 0,50 ponto percentual da taxa até o final deste ano em um contexto de desaceleração do crescimento econômico e, eventualmente, de uma queda da inflação.

Levando em consideração o anúncio de tarifas pelo governo Trump, autoridades do Fed aumentaram suas projeções para a inflação este ano, com sua medida preferencial de alta dos preços prevista para terminar o ano em 2,7%, em comparação com alta de 2,5% estimada em dezembro. O Fed tem como meta uma inflação de 2%.