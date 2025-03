GPA contrata empréstimo de cerca de 75 mi de euros junto ao Rabobank

(Reuters) - O GPA informou que contratou junto ao Rabobank um empréstimo de 75 milhões de euros, cerca de R$469 milhões, cuja liquidação foi concluída nesta quarta-feira, conforme comunicado divulgado ao mercado.

O empréstimo tem vencimento em três anos, com pagamento em parcela única e juros semestrais, disse o grupo varejista, acrescentando que a operação visa refinanciar dívidas com vencimento no curto prazo.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)