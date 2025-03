Haddad diz que aumento da Selic é parte do "guidance" do Copom do final de 2024

BRASÍLIA (Reuters) - O aumento da taxa Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, pelo Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira é parte do "guidance" do colegiado do Banco Central do final do ano passado, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O BC decidiu seguir o ritmo já previsto de aperto nos juros, em decisão unânime de sua diretoria, e indicou um ajuste de menor magnitude na próxima reunião se confirmado o cenário esperado.

(Por Victor Borges)