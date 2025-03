Ibovespa avança e supera 132 mil pontos antes de decisões de juros; Vivara sobe 4%

- NATURA&CO ON avançava 4,94%, no segundo pregão de correção, após fortes perdas desde a divulgação do balanço na semana passada. Apenas na sexta-feira, a ação desabou quase 30% refletindo decepção com o resultado e preocupações futuras.

- VIVARA ON subia 4,09% após lucro líquido de quase R$300 milhões no quarto trimestre do ano passado, um salto de 91,9% ano a ano, em resultado ajudado por alterações de critérios contábeis, mas também marcado por melhora em margens.

- TOTVS ON ganhava 2,86%, após o conselho de administração aprovar pagamento de até R$82 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), correspondente a R$0,14 por ação.

- AZZAS 2154 ON valorizava-se 2,7%, tendo no radar anúncio dos acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy, de que não há, no momento, qualquer discussão sobre compra de participação ou cisão de negócios.

- ASSAÍ ON tinha elevação de 2,65%, tendo no radar aumento de capital de R$194 milhões aprovado pelo conselho de administração, bem como programa de recompra de até 8 milhões de ações.

- VALE ON cedia 0,52%, alinhada ao declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com baixa de 2,12%.