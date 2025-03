Ibovespa tem maior série de ganhos desde agosto de 2024 e mira 133 mil pontos

Em Wall Street, o sinal positivo prevaleceu, com o S&P 500 encerrando em alta de 1%.

A bolsa paulista fechou antes do desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve elevar a Selic em 1 ponto percentual, para 14,25%, o maior patamar em quase uma década. Com a decisão em si já sinalizada pelo BC anteriormente, o foco deve ficar no comunicado do Copom.

DESTAQUES

- VIVARA ON disparou 7,57%, após lucro líquido de quase R$300 milhões no quarto trimestre do ano passado, um salto de 91,9% ano a ano, em resultado ajudado por alterações de critérios contábeis, mas também marcado por melhora em margens. Executivos da rede de joalherias afirmaram que a Vivara deve dedicar 90% da abertura de novas lojas este ano sobre a marca "Life", onde vê as maiores oportunidades de crescimento.

- CVC BRASIL ON fechou em alta de 5,13%, em movimento endossado pelo alívio nas taxas do contratos de DI, que apoiou outros papéis sensíveis a juros, como VAMOS ON, que ganhou 5,39% e MAGAZINE LUIZA ON, que terminou com acréscimo de 3,99. O índice do setor de consumo na B3 encerrou com elevação de 1,25%.

- NATURA&CO ON avançou 4%, no segundo pregão de ajustes positivos, após fortes perdas desde a divulgação do balanço na semana passada. Apenas na sexta-feira, a ação desabou quase 30% refletindo decepção com o desempenho no último trimestre do ano passado e dúvidas sobre o ritmo do processo de "turnaround" da companhia e seus reflexos nos resultados futuros da fabricante de cosméticos.