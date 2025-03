Índices acionários da China fecham próximos da estabilidade com realização de lucros e estímulo em foco

Hedge funds têm desfeito quase totalmente suas compras de ações chinesas desde meados de janeiro, mas apenas cerca de 30% dos fluxos de entrada em ações de Hong Kong foram revertidos, disseram os operadores.

As ações das empresas de inteligência artificial da China caíram 2%, enquanto o índice de tecnologia de Hong Kong recuou 1,1%.

Os papéis da Xiaomi, a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, subiram 0,7% depois que a empresa divulgou um salto de quase 50% na receita do quarto trimestre, superando as estimativas dos analistas, e também elevou sua meta de entregas de veículos elétricos.

"Esperamos que o ímpeto de crescimento da China seja moderado depois de um forte início em 2025, à medida que as tarifas dos Estados Unidos começarem a pesar e o efeito do estímulo estatal se desvanecer", disse Jacqueline Rong, economista-chefe do BNP Paribas para a China.

Na semana passada, a China divulgou um plano de ação com o objetivo de impulsionar o consumo interno, com medidas que incluem o aumento da renda dos residentes e o estabelecimento de um esquema de subsídio para serviços voltados para crianças.

"O estímulo é um passo na direção certa, embora a maioria das políticas tenha um impacto marginal", disse Rong.