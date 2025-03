Justiça do Rio suspende transferência de Tijoá para Eletrobras

(Reuters) - A Triunfo disse nesta quarta-feira que a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a transferência das ações da Tijoá, empresa que opera a usina hidrelétrica de Três Irmãos, para a Eletrobras, após pedido da controlada Juno.

"Nos termos da decisão, as ações permanecerão caucionadas em garantia do juízo e proibidas de circulação até o julgamento final do processo", acrescentou a Triunfo em fato relevante.

A Triunfo havia informado no mês passado sobre a decisão da Justiça pela transferência das ações da Tijoá para a Eletrobras.