Minério de ferro cai com preocupações sobre perspectivas de demanda da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com as preocupações relacionadas às perspectivas de demanda na China, principal consumidor mundial de minério, dominando o sentimento de mercado na ausência de detalhes sobre medidas de estímulo previstas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com baixa de 2,12%, a 760 iuanes (US$105,05) a tonelada, o menor valor desde 13 de janeiro.