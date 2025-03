Projeções econômicas do Fed ocupam foco diante da expectativa de manutenção dos juros

Desde que retornou à Casa Branca, Trump impôs tarifas sobre as importações da China e sobre compras de aço e alumínio, além de ameaçar a implementação de taxas mais amplas sobre as importações de parceiros comerciais no próximo mês. Ele também impôs restrições à imigração e iniciou demissões em massa de funcionários federais.

Após a eleição e durante a reunião do Fed de 28 e 29 de janeiro, os membros do Fed falaram sobre a crescente incerteza em relação a como os planos do novo governo poderiam influenciar uma economia que, na opinião deles, está forte e preparada para um crescimento contínuo com inflação em queda.

O Fed reduziu os juros em um ponto percentual no ano passado, em meio à desaceleração da inflação, e as autoridades previram que estavam em uma marcha constante em direção a uma taxa de juros neutra, o nível que não estimula nem restringe a atividade econômica.

Com as repercussões iniciais das ações do governo sentidas nos mercados e na queda da confiança e do emprego no governo, as próximas projeções podem fornecer mais detalhes sobre se os membros esperam um crescimento mais lento e uma inflação mais alta como resultado, ou um resultado mais benigno.

Uma pesquisa recente da Reuters mostrou os economistas quase unânimes em achar que os riscos de recessão aumentaram. As pesquisas de confiança das empresas e dos consumidores têm tido quedas, e as autoridades do governo reconheceram que suas ações podem custar caro, pelo menos no curto prazo.

Até o momento, os dados mais observados pelo Fed sobre inflação e desemprego ainda não registraram um grande impacto dos planos de Trump. A taxa de desemprego subiu para 4,1% em fevereiro e a economia criou 151.000 postos de trabalho; a inflação continua acima da meta de 2% do Fed, e se espera que a próxima leitura de fevereiro mostre um ligeiro aumento.