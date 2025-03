Purdue Pharma apresenta novo plano de recuperação para acordo de US$7,4 bi com vítimas de opioides

A Suprema Corte dos EUA decidiu no ano passado que a proposta anterior, que teria encerrado completamente as ações judiciais contra os Sacklers, bem como contra a empresa, foi além da autoridade do tribunal de recuperação judicial para dar um "novo começo" ao grupo. Os Sacklers contribuíram com dinheiro para o acordo da Purdue, mas não entraram com pedido recuperação judicial.

O novo plano da Purdue responde a essa decisão dando aos credores a opção de aderir ao acordo se desejarem ser pagos. Aqueles que não desejarem aderir ao acordo estão livres para entrar com ações judiciais contra os Sacklers, que disseram que se defenderão vigorosamente na justiça.

Os Sacklers estão colocando entre US$6,5 bilhões e US$7 bilhões para o novo acordo, um aumento de US$1 bilhão em relação à proposta rejeitada no ano passado.

A Purdue pagará US$900 milhões de seus próprios fundos e fará várias concessões não monetárias, incluindo a transformação em uma empresa de benefício público dedicada à produção de medicamentos para o tratamento de transtorno de uso de opioides e reversão de overdoses.

O novo plano, assim como o anterior, tem como objetivo garantir que os governos estaduais e locais dos EUA usem seus pagamentos para lidar com os danos da crise dos opioides no país.

O plano fornecerá cerca de US$850 milhões para indivíduos prejudicados pela crise, incluindo pessoas que receberam prescrição de OxyContin e se tornaram dependentes, e bebês que nasceram com sintomas de abstinência após serem expostos a medicamentos opioides no útero.