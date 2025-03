Recuperação de valores da dívida ativa da União atinge R$59,9 bi em 2024 e bate recorde

No documento, a PGFN ainda apontou que evitou um recorde de R$727,1 bilhões em perdas para as contas públicas da União, sendo R$321,4 bilhões em sua representação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), um aumento de 195% em relação ao ano anterior.

Segundo o procurador-geral adjunto tributário da PGFN, Moisés de Sousa Carvalho Pereira, a retomada do voto de qualidade em casos de empate nas decisões do Carf em 2023 é essencial para explicar o aumento de perdas evitadas no tribunal.

"Casos com esses valores (de bilhões) normalmente são decididos por voto de qualidade... Sem o voto, o número certamente seria menor", afirmou em coletiva de imprensa para apresentação dos dados da PGFN relativos a 2024.

Do lado da arrecadação, por outro lado, a Receita Federal informou em janeiro que houve frustração relevante nas receitas provenientes dos julgamentos no Carf em 2024, fechando o ano com R$307,8 milhões entrando no cofre da União, valor muito inferior aos 55 bilhões de reais previstos inicialmente -- depois revisados para 37,7 bilhões de reais.

(Por Fernando Cardoso)